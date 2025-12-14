В Омском районе «Ниссан» слетел в кювет, водитель погиб

В пятницу, 12 декабря, в Омском районе случилась авария с одним смертельным исходом. Сообщение о ней пришло в дежурную часть районного ОМВД в 22.22.
ДТП имело место на дороге Омск-Черлак. Прибывшие полицейские предварительно установили: 49-летний водитель "Ниссан Примера, проезжая по дороге, в районе 66-го километра не совладал с управлением, съехал в кювет с последующим наездом на столб ЛЭП, сообщила пресс-служба областного УМВД.
В результате водитель от травм умер на месте. Два его пассажира, мужчина и женщина, оба 1951 года рождения, были осмотрены медиками на месте и отпущены.
Окончательно причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.
Ранее мы сообщали, что автомобиль сбил мужчину 1981 года рождения на улице Герцена. Тот перебегал дорогу в неположенном месте.