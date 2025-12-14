Количество погибших от шторма на Шри-Ланке увеличилось до 643 человек

Ещё 184 человека числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие затронуло всю территорию островного государства — пострадали все 25 округов Шри-Ланки. Мощный тропический циклон «Дитва», обрушившийся на страну в конце ноября, вызвал масштабные наводнения и серьёзные разрушения. В общей сложности последствия непогоды затронули более 1,36 миллиона человек. Информации о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало.