Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО

Согласно материалам, в 2021 году Айрапетян купил iPhone 12 Pro почти за 120 тысяч рублей. Спустя некоторое время смартфон стал сам отключаться и зависать. Айрапетян потребовал от магазина вернуть деньги, но проверка качества не подтвердила наличие дефектов, и ему отказали.