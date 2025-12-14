В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилой дом. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Мужчина получил минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Октябрьскую больницу, где оказали первую помощь. После этого бригада скорой медицинской помощи перевезла пострадавшего в городскую клиническую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
В доме, подвергшемся атаке, возник пожар из-за детонации дрона. Сотрудники МЧС совместно с бойцами отряда «БАРС-Белгород» ликвидируют возгорание, добавил Гладков.
