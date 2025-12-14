Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мужчина получил травму после атаки украинского БПЛА на частный дом в Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилой дом. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина получил минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Октябрьскую больницу, где оказали первую помощь. После этого бригада скорой медицинской помощи перевезла пострадавшего в городскую клиническую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

В доме, подвергшемся атаке, возник пожар из-за детонации дрона. Сотрудники МЧС совместно с бойцами отряда «БАРС-Белгород» ликвидируют возгорание, добавил Гладков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше