В Чистопольском районе спасли провалившегося под лед рыбака

В Чистопольском районе, неподалеку от села Змеево на реке Каме, произошел опасный инцидент: 21 летний мужчина провалился под лед во время рыбалки.
Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавшего удалось выручить. Для проведения спасательной операции было задействовано судно на воздушной подушке.
Причина происшествия — выход на неокрепший лед толщиной менее 7 см. По факту случившегося материалы переданы в административную комиссию для привлечения мужчины к административной ответственности.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обращают внимание жителей Татарстана на то, что процесс ледообразования на водоёмах республики ещё не завершён — выходить на лёд по прежнему крайне рискованно. За выход на лед толщиной менее 7 см в Татарстане предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей (ст. 3.10 КоАП РТ).