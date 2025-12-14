В Чистопольском районе спасли провалившегося под лед рыбака

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обращают внимание жителей Татарстана на то, что процесс ледообразования на водоёмах республики ещё не завершён — выходить на лёд по прежнему крайне рискованно. За выход на лед толщиной менее 7 см в Татарстане предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей (ст. 3.10 КоАП РТ).