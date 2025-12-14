Число жертв тропического шторма «Дитва» на Шри-Ланке достигло 643 человек

По меньшей мере 643 человека погибли на Шри-Ланке за последние несколько недель из-за последствий тропического циклона «Дитва», обрушившегося на страну в конце ноября, сообщает центр по борьбе со стихийными бедствиями.
В ведомстве отметили, что число погибших в результате неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в последние дни, достигло 643 человек.
По имеющимся данным, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.
Мощный тропический циклон «Дитва» вызвал масштабные затопления и разрушения на территории всей Шри-Ланки. Пострадали все 25 округов острова, всего 1 364 481 человек.
Данных о пострадавших российских туристах не поступало.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки в связи с наводнениями.