Число жертв тропического шторма «Дитва» на Шри-Ланке достигло 643 человек

На Шри-Ланке в результате тропического циклона «Дитва» погибли 643 человека, еще 184 числятся пропавшими без вести.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 643 человека погибли на Шри-Ланке за последние несколько недель из-за последствий тропического циклона «Дитва», обрушившегося на страну в конце ноября, сообщает центр по борьбе со стихийными бедствиями.

В ведомстве отметили, что число погибших в результате неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в последние дни, достигло 643 человек.

По имеющимся данным, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.

Мощный тропический циклон «Дитва» вызвал масштабные затопления и разрушения на территории всей Шри-Ланки. Пострадали все 25 округов острова, всего 1 364 481 человек.

Данных о пострадавших российских туристах не поступало.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки в связи с наводнениями.