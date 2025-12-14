Икона святого Ушакова остановила осколок у сердца десантника

«Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце — прим. URA.RU). Она у него находилась возле сердца… Он (осколок — прим. URA.RU) должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова», — отметил священник во время беседы с ТАСС. По его словам, это произошло, когда по позициям десантников велся обстрел.