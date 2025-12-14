Икона святого Ушакова остановила осколок у сердца десантника

Икона остановила спасла российского бойца в зоне СВО.
Икона святого праведного воина Федора Ушакова, которую носил при себе боец 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр», остановила осколок у его сердца. Об этом сообщил помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими священник Максим.
«Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце — прим. URA.RU). Она у него находилась возле сердца… Он (осколок — прим. URA.RU) должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова», — отметил священник во время беседы с ТАСС. По его словам, это произошло, когда по позициям десантников велся обстрел.
Он добавил, что это не единичный случай, когда религиозные атрибуты, находящиеся при бойцах, принимали на себя удар. Он рассказал, что видел шевроны с ликами святых, в которые также попадали осколки снарядов.
ВС РФ активно продвигаются в зоне конфликта. Освобождая населенные пункты они приближаются к достижению целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.