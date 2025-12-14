Ричмонд
Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов «Таврия». Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Время опоздания на 09:00 МСК:

В Крым:

  • № 327 Кисловодск — Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа.
  • № 196 92 Москва- Севастополь, отправлением 13 декабря, задерживается на полчаса.

Из Крыма:

  • № 196 Симферополь — Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов.
  • № 092 Симферополь — Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов.
  • № 075 Симферополь — Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа.

По данным перевозчика, время задержки в пути может измениться.

«Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — добавили в компании.

По данным перевозчика, остальные поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график.