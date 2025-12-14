Сыщик Тушинский заявил, что Усольцевы перед исчезновением странно себя вели

«Усольцевы будто намеренно делали всё, чтобы их запомнили. Начиная с Ирины, которая в день отъезда прислала своей сотруднице видео, где подробно рассказала о своём маршруте. Она никогда так не делала. Потом они заходили в минский магазин, со всеми разговаривали — и с учителем, и с супругами Корчагиными, просили их сфотографировать, спрашивали маршрут на турбазе», — предполагает Александр.