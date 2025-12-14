Сыщик Тушинский заявил, что Усольцевы перед исчезновением странно себя вели

Сыщик Александр Тушинский полагает, что Усольцевы в последние часы перед исчезновением делали всё, чтобы их запомнили. Об этом он сказал aif.ru.
Админ паблика «Все версии» Александр Тушинский в разговоре с журналистами отметил, что его насторожила последовательность действий в последние часы, когда видели Усольцевых.
«Усольцевы будто намеренно делали всё, чтобы их запомнили. Начиная с Ирины, которая в день отъезда прислала своей сотруднице видео, где подробно рассказала о своём маршруте. Она никогда так не делала. Потом они заходили в минский магазин, со всеми разговаривали — и с учителем, и с супругами Корчагиными, просили их сфотографировать, спрашивали маршрут на турбазе», — предполагает Александр.
Тушинский считает, что Усольцевы могли выбросить свои телефоны в районе Минской петли, поскольку Ирина в последний раз была онлайн 27 сентября. А 8 октября телефон или оба мобильных устройства были найдены, после чего поиски Усольцевых могли сделать закрытыми, а волонтеров быстро отправили по домам.
Отметим, что активная фаза поисков Усольцевых завершилась 12 октября. Их искали более 1,5 тысяч человек.
Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября в районе поселка Кутурчин. Они отправились в поход к скале Буратинка. С того момента их никто не видел. Известно, что с Усольцевыми была собака корги. Предполагается, что с ними произошел несчастный случай, но имеются и другие версии.
Ранее стало известно, что делали и как вели себя Усольцевы перед исчезновением.