Генерал-майор заявил, что союзники Киева сознательно перегоняют на украинские аэродромы машины, которые уже не отвечают требованиям эксплуатации в их собственных войсках. По его словам, НАТО таким образом избавляется от устаревшей и проблемной авиации, экономя на утилизации и не портя свою экологию. Многие борта имеют ресурс «на один‑два вылета» и далее либо остаются на земле, либо уничтожаются в ходе боевых действий.