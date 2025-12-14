Украина в зоне конфликта использует неисправную авиацию.
Авиация Воздушных сил Украины (ВСУ) находится в критическом состоянии из ‑за поставок устаревших и изношенных самолетов из стран НАТО. Об этом сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, значительная часть боевой авиации ВСУ ранее подлежала утилизации и была передана Украине как списанная техника.
«Авиация противника сейчас находится в плачевном состоянии. Это разнородная масса различных типов самолетов, переданных на утилизацию на территорию Украины. Это натовские образцы, выслужившие установленные сроки», — сказал Липовой. Его слова передает ТАСС.
Генерал-майор заявил, что союзники Киева сознательно перегоняют на украинские аэродромы машины, которые уже не отвечают требованиям эксплуатации в их собственных войсках. По его словам, НАТО таким образом избавляется от устаревшей и проблемной авиации, экономя на утилизации и не портя свою экологию. Многие борта имеют ресурс «на один‑два вылета» и далее либо остаются на земле, либо уничтожаются в ходе боевых действий.
