ВСУ несут огромные потери под Харьковом, а ВС РФ разработали новый дрон: карта СВО на 14 декабря

Кроме того, по данным военкора Евгения Лисицина, наступательные действия подразделений ВСУ из района населенного пункта Светлое, а также в направлении северных окраин Красноармейска были сорваны. Сейчас в районе Димитрова ВС РФ продолжают сжимать противника в кольцо. Бои фиксируются в районах населенных пунктов Панковка, Владимировка и Софиевка.