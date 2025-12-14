ВСУ терпят поражение в Харьковской области.
В Харьковской области украинское командование хаотично перебрасывает на участки подразделения своих бригад, однако это только больше усугубляет ситуацию для них. Из-за низкой слаженности на данном участке фронта отряды противника несут большие потери.
Кроме того, подразделения группировки войск «Южная» перекрыли маршруты отхода оставшимся украинским военным из Северска в ДНР. Об этом сообщил офицер разведки данной группировки. Карта проведения СВО на Украине к 14 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Харьковское направление.
Украинские военные предпринимают попытки остановить продвижение бойцов «Севера» на харьковском направлении. По данным источника в силовых структурах, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения бригад по различным участкам фронта. Там же отметили, что боевые группы формируются из военнослужащих различных бригад и полков, из-за чего слаженность у военных низкая. Из-за чего отряды ВСУ несут большие потери.
Краматорское, константиновское и северское направления.
Бойцы российской группировки войск «Юг» в течение прошедших суток уничтожили ряд целей ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, уничтожены 10 антенн связи, семь наземных робототехнических комплексов, 14 блиндажей противника и семь пунктов управления БПЛА.
Помимо прочего, на северском направлении подразделения группировки войск «Южная» перекрыли пути отхода из города оставшимся бойцам ВСУ. Офицер разведки указанной группировки сообщил, что в районе Северска установлен огневой контроль над ключевыми дорогами, а сложные погодные условия лишили противника возможности использовать грунтовые маршруты для отхода. В результате остатки небольших украинских групп оказались блокированы и с большим трудом пытаются отойти в западные районы республики, чтобы занять новые рубежи.
Он также сообщил, что российские войска установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск. В связи с этим украинская группировка в районе Славянска фактически лишена возможности оказывать поддержку подразделениям ВСУ, отходящим из-под Северска. любое передвижение по указанной трассе немедленно подавляется огнем артиллерии и ударами беспилотников ВС РФ.
Красноармейское направление.
Группировка войск «Центр» нанесла удар по живой силе противника и сорвала его ротацию на красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны, в операции участвовал артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» 120-й гвардейской артиллерийской бригады.
Кроме того, по данным военкора Евгения Лисицина, наступательные действия подразделений ВСУ из района населенного пункта Светлое, а также в направлении северных окраин Красноармейска были сорваны. Сейчас в районе Димитрова ВС РФ продолжают сжимать противника в кольцо. Бои фиксируются в районах населенных пунктов Панковка, Владимировка и Софиевка.
Купянское направление.
Подразделения ВСУ ведут наступление на Купянск с западного и восточного направлений. Сейчас продолжаются бои за район станции Купянск-Узловой. Контратака противника в районе населенного пункта Московка была отражена, сообщил Евгений Лисицын в своем telegram-канале.
Донецкое направление.
Военный потенциал украинских подразделений, действующих на территории ДНР после ожесточенных боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), заметно снижается. Об этом сообщил командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса, входящего в состав Южной группировки войск, Алексей Верещагин. По его словам, зона основной ответственности возглавляемого им соединения охватывает Соледар и краматорско-дружковское направление.
Запорожское направление.
ВС РФ начали применять устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон-разведчик «Форс». Его разработала компания Drone Force из Смоленской области. Аппарат успешно проходит испытания на запорожском направлении фронта.
Дрон «Форс» был разработан по запросу военных, столкнувшихся с трудностями при использовании обычных дронов для разведки на дальних дистанциях. Его ключевыми особенностями дрона являются: новое программное обеспечение, тепловизионное оборудование. «Беспилотник уже запущен в серийное производство, ежемесячно производится порядка 600 подобных аппаратов», — уточнили в Drone Force.
Танк бойца Альжанова без потерь уничтожил несколько целей ВСУ.
Российский танкист Альжанов уничтожил склад боеприпасов и живую силу противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно заявлению ведомства, старший лейтенант Ренат Альжанов, получив координаты цели, скрытно вывел танк на позицию и прицельной стрельбой уничтожил склад боеприпасов и до пяти боевиков ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессионализму и мужеству офицера задача была выполнена без потерь среди личного состава.
ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов БПЛА противника.
Российские военные уничтожили ряд украинских военных объектов. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его словам, ВС РФ ликвидировано девять пунктов управления беспилотниками, восемь станций спутниковой связи Starlink, два пункта боепитания, склад материальных средств и несколько беспилотных летательных аппаратов.