Из-за аварии в Пензенской области поезда Москва-Челябинск поедут в объезд

Поезда сообщением Москва-Челябинск проследуют в объезд из-за крупной аварии на железной дороге.
Поезда сообщением Москва-Челябинск поедут в объезд из-за крупной аварии, которая произошла в Пензенской области. Всего через Пензу на время восстановительных работ поедут 12 пассажирских поездов Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
«На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза. В объезд отправятся поезда: № 14 Москва — Челябинск, № 302 Москва — Челябинск», — сообщается в telegram-канале ФПК. Поезд № 13 Челябинск — Москва уже вышел на свой основной маршрут.
Авария произошла на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области: столкнулись маневровый локомотив и грузовой поезд. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Железнодорожники оперативно устраняют последствия ЧП.
Ранее движение поездов на направлениях к Челябинску уже нарушалось из ‑за аварийных ситуаций. Так, 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области загорелись восемь цистерн с нефтепродуктами, из ‑за чего поезд № 146 Санкт-Петербург — Челябинск и еще девять составов направлялись по измененному маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил.