Из-за аварии в Пензенской области поезда Москва-Челябинск поедут в объезд

Ранее движение поездов на направлениях к Челябинску уже нарушалось из ‑за аварийных ситуаций. Так, 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области загорелись восемь цистерн с нефтепродуктами, из ‑за чего поезд № 146 Санкт-Петербург — Челябинск и еще девять составов направлялись по измененному маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил.