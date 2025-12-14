Почти 150 человек эвакуированы со снежной трассы в Саратовской области

Операция была вызвана экстремальными погодными условиями: в субботу регион накрыли интенсивный снегопад и штормовой ветер, скорость порывов которого достигала 25−27 метров в секунду. В связи со сложной обстановкой все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для большегрузного транспорта и автобусов из-за непогоды введены ограничения на движение по пяти федеральным трассам, проходящим через область.