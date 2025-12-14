Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане произошли отключения электроэнергии в 11 муниципалитетах

В Дагестане специалисты восстанавливают электроснабжение в 11 муниципалитетах.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане произошли отключения электроэнергии, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в 10 районах республики и Махачкале, сообщает филиал «Дагэнерго».

По его данным, сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение в Хасавюртовском, Ахтынском, Дербентском, Каякентском, Магарамкетском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Табасаранском, Сергокалинском, Карабудахкетском районах и Махачкале.

«Технологические нарушения вызваны непогодой в виде сильного ветра и мокрого снега. Специалисты прилагают все усилия, чтобы максимально оперативно вернуть свет в дома жителей», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что несколько населенных пунктов Запорожской области остались без света из-за непогоды и обстрелов ВСУ.