В Германии легкомоторный самолет экстренно сел на оживленную улицу

В немецком Мангейме пилот серьезно пострадал в результате экстренной посадки самолета.

Источник: Аргументы и факты

В немецком Мангейме легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Пилот получил тяжелые травмы, сообщает портал Tagesschau.

Инцидент произошел рядом с главным пожарным депо. По данным полиции, самолет приземлился на оживленной улице. Дверь самолета была заблокирована, поэтому спасателям пришлось вырезать пассажиров.

На борту находились 23-летний пилот, его партнерша того же возраста и 37-летний мужчина. Пилот получил серьезные ранения, а двое других пострадали незначительно. Всех пострадавших госпитализировали.

Ущерб, нанесенный самолету, оценивается в 400 тыс евро. Из-за аварии движение по улице было перекрыто до поздней ночи.