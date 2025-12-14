В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов

Причины задержки поездов не указаны.
«В пути следования задерживаются 5 поездов “Таврия”. Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: № 327 Кисловодск — Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа, № 92 Москва- Севастополь, отправлением 12 декабря, задерживается на полчаса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: № 196 Симферополь — Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов, № 092 Симферополь — Москва, отправлением 13 декабря, — на 6 часов, а также № 075 Симферополь — Омск, отправлением 13 декабря, — на 4 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — отмечает перевозчик.