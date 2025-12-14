Пассажир выстрелил таксисту в голову в центре Хабаровска, момент попал на видео

Пассажир выстрелил таксисту в голову. Видео © Telegram / Amur Mash.
По свидетельствам очевидцев, водитель подъехал к бару «Густав» на улице Ленина и попросил ожидающего заказчика немного подождать, пока отъедет мешающая машина. В ответ пассажир, по словам свидетелей, повёл себя крайне агрессивно — начал кричать и скандалить, после чего таксист отказался везти его дальше. Тогда мужчина достал оружие и произвёл выстрел в голову шофёру. Пуля, пройдя вскользь, задела мягкие ткани и разбила лобовое стекло автомобиля. Испуганный таксист сумел быстро сесть в машину и уехать с места происшествия, в то время как нападавший продолжил стрелять вслед удаляющемуся автомобилю.
Как уточнили медики, полученные водителем ранения не являются тяжёлыми. Пострадавший уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о нападении.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа подростков применила газовое оружие против мужчины, сделавшего им замечание. Пострадавший, 35-летний гражданин, обратился в полицию, сообщив, что сделал замечание молодым людям по поводу их нецензурной лексики, после чего они произвели в него выстрел из газового пистолета. Подозреваемые, возрастом от 15 до 17 лет, были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов в районе станции метрополитена «Купчино».
