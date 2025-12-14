ВСУ ударили по электросетям в Запорожской области

По данным губернатора, удар пришелся по крупному узлу энергосистемы, через который питаются несколько населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. «В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения. Энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов. Работы усложняются погодными условиями. Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно», — говорится в сообщении губернатора.