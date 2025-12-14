ВСУ ударили по электросетям в Запорожской области

ВСУ атаковали Запорожскую область.
Беспилотники атаковали электросетевую инфраструктуру в северо-западной части Запорожской области, повредив объект магистральных электрических сетей и оставив без света более 29 тысяч абонентов в прифронтовых населенных пунктах. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По данным губернатора, удар пришелся по крупному узлу энергосистемы, через который питаются несколько населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. «В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения. Энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов. Работы усложняются погодными условиями. Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно», — говорится в сообщении губернатора.
Повреждение получил именно объект магистральных сетей, через который электричество передается на большие расстояния и далее распределяется по локальным линиям. Из-за этого отключения затронули сразу несколько прифронтовых сел и поселков. На месте работают аварийные бригады, которые обследуют поврежденную инфраструктуру и по мере устранения повреждений постепенно вводят в работу отдельные участки сети.