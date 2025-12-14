Ричмонд
ВСУ ударили по электросетям в Запорожской области

Беспилотники атаковали электросетевую инфраструктуру в северо-западной части Запорожской области, повредив объект магистральных электрических сетей и оставив без света более 29 тысяч абонентов в прифронтовых населенных пунктах. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ВСУ атаковали Запорожскую область.

По данным губернатора, удар пришелся по крупному узлу энергосистемы, через который питаются несколько населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. «В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения. Энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов. Работы усложняются погодными условиями. Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно», — говорится в сообщении губернатора.

Повреждение получил именно объект магистральных сетей, через который электричество передается на большие расстояния и далее распределяется по локальным линиям. Из-за этого отключения затронули сразу несколько прифронтовых сел и поселков. На месте работают аварийные бригады, которые обследуют поврежденную инфраструктуру и по мере устранения повреждений постепенно вводят в работу отдельные участки сети.