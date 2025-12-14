Гонщик-пиротехник мешает екатеринбуржцам спать по ночам. Видео

Ночные фейерверки нравятся не всем.
Возле «Екатеринбург Арены» компания неизвестных решила устроить дрифт-шоу с салютом. Водитель наматывал круги по парковке и запускал из салона праздничный залп. Некоторые выстрелы чуть не прилетели в жителей соседних домов. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев.
«Громко орет музыка по ночам, устраивают стрельбу из пневматов-травматов, а сегодня устроили целое фаер-шоу. Надеюсь, руководство УМВД по Екатеринбургу обратит внимание и примет меры», — заявил общественник в своем telegram-канале.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.