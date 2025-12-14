В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

«По предварительной информации, сегодня в 8 часов 20 минут вблизи дома 24 по проспекту Героев Сталинграда неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу», — говорится в сообщении.
По данным ГАИ, водитель с места происшествия скрылся. Иных участников или пострадавших в результате ДТП не установлено. Экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление виновника и всех обстоятельств случившегося.