В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

«По предварительной информации, сегодня в 8 часов 20 минут вблизи дома 24 по проспекту Героев Сталинграда неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу», — говорится в сообщении.