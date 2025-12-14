Ричмонд
Почти 30 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 30 тыс. жителей прифронтовых поселений Запорожской области остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Источник: Reuters

«В результате массированного удара БПЛА противника по электросетевой инфраструктуре очередное повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.

