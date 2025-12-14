Почти 30 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ

«В результате массированного удара БПЛА противника по электросетевой инфраструктуре очередное повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.
