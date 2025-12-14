Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вода из лопнувших труб на 17-й линии текла семь часов

Возмущенный горожанин пожаловался на это через Телеграм-канал, в тот же день аварию устранили.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 декабря, житель Омска гневно пожаловался на Телеграм-канале «Омичи читают» на коммунальную аварию. Речь шла об инциденте на улице 17-я линия.

Автор жалобы уточнил, что из-за прорыва труб между улицами Омской и Нейбута случился настоящий потоп. Вода на момент жалобы текла уже 7 часов. «Все вокруг» затапливало.

Пост он сопроводил тэгом #жалоба55.

«Никто воду не перекрывает. Куда нам обращаться?»,

По словам подписчика, «Омскводоканал» на проблему якобы не реагировал.

На момент написания новости комментария от мэрии к данному посту на канале пока не было, от «Росводоканала Омск» — также. Однако по запросу «КП Омск» компания ответила, что в 20−00 того же дня авария была устранена, одновременно сотрудники из аварийной бригады откачали воду с улицы, убрали образовавшуюся наледь. Сколько времени шли работы в целом, информации нет.

«Также специалисты откачали воду из домов и двух погребов, сообщили жильцам домов телефон, по которому срочно можно звонить в случае возможной повторной аварии», — отметили в компании.

Ранее мы писали, что в Кировском округе горожан взволновало помутнение воды в озере Кирпичка. Они заподозрили аварийный слив воды из канализации в водоем.