В Омске вода из лопнувших труб на 17-й линии текла семь часов

На момент написания новости комментария от мэрии к данному посту на канале пока не было, от «Росводоканала Омск» — также. Однако по запросу «КП Омск» компания ответила, что в 20−00 того же дня авария была устранена, одновременно сотрудники из аварийной бригады откачали воду с улицы, убрали образовавшуюся наледь. Сколько времени шли работы в целом, информации нет.