Поезда в Самару пойдут через объезд из-за схода вагонов на станции «ЧАИС»

13 декабря на станции «ЧАИС» в Пензенской области произошла авария, столкнулись маневровый локомотив и грузовой состав. Из-за крупной железнодорожной аварии временно изменены маршруты пассажирских поездов, следующих в Самару и из Самары. По сообщению Федеральной пассажирской компании, для обеспечения движения поезда продолжат свои маршруты через станции Сызрань и Пенза: