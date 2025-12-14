Ричмонд
Поезда в Самару пойдут через объезд из-за схода вагонов на станции «ЧАИС»

Железнодорожная авария в Пензенской области привела к изменению маршрутов пассажирских поездов.

Источник: Центральное МСУТ СКР

13 декабря на станции «ЧАИС» в Пензенской области произошла авария, столкнулись маневровый локомотив и грузовой состав. Из-за крупной железнодорожной аварии временно изменены маршруты пассажирских поездов, следующих в Самару и из Самары. По сообщению Федеральной пассажирской компании, для обеспечения движения поезда продолжат свои маршруты через станции Сызрань и Пенза:

«По измененным маршрутам пойдут поезда № 63 “Самара-Санкт-Петербург”, № 66 “Москва-Тольятти” № 16 “Москва-Самара”, № 10 “Москва-Самара”. В настоящее время на свои основные маршруты вышли поезда № 15 “Самара-Москва”, № 9 “Самара-Москва”, № 65 “Тольятти-Москва” — сообщают в ведомстве.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.