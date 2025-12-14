Экс-чиновника Ростехнадзора в Приморье осудили на 5 лет условно за взятки от застройщиков

Напомним, прокуратура выявила факт подкупа представителя Ростехнадзора. Следствие установило, что в мае 2023 года руководитель одной из компаний передал 80 тысяч рублей сотруднику Ростехнадзора за ускоренный допуск объекта в эксплуатацию. За это юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении трёх должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора и местной жительницы, обвиняемых в систематическом получении взяток. Материалы были переданы в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.