Экс-чиновника Ростехнадзора в Приморье осудили на 5 лет условно за взятки от застройщиков

Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора. Денис Андриенко признан виновным в совершении 18 преступлений, связанных с получением взяток группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части 5 статьи 290 и части 3 статьи 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
«Следствием и судом установлено, что фигурант, действуя в составе группы других сотрудников, получал взятки в виде денег за выдачу разрешений на допуск энергопринимающих установок», — уточняют в ведомстве.
Всего в рамках уголовного дела детально изучено 18 коррупционных эпизодов. В частности, в мае 2023 года Андриенко в составе группы получил взятку в размере 80 тысяч рублей от лица, действовавшего в интересах строительной компании ООО «СЗ МИЛЯ». Деньги были переданы за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства, расположенного на улице Борисенко во Владивостоке.
Также, в августе того же года, обвиняемые в рамках того же преступного сговора получили ещё 80 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры. Взятка обеспечила выдачу разрешения для строительной организации ООО «ПасификБЭЙ» на технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного дома и автостоянок в районе улицы Адмирала Горшкова в столице Приморья.
«Кроме того, 28 апреля 2023 года и в январе 2024 года подсудимый, действуя в сговоре со старшим инспектором отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного управления “Ростехнадзор”, получал взятки от представителя застройщика ООО “Специализированный застройщик “Восточный луч” за беспрепятственную выдачу разрешений на подключение к электросетям в жилых домах в районе Снеговой Пади в городе Владивостоке”, — сообщает пресс-служба Следкома.
Суд назначил Денису Андриенко наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с дополнительным штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Уголовное преследование в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство, и их дело в настоящее время также рассматривается в суде. Уголовное дело было возбуждено по материалам и при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Приморскому краю.
Что было раньше?
Напомним, прокуратура выявила факт подкупа представителя Ростехнадзора. Следствие установило, что в мае 2023 года руководитель одной из компаний передал 80 тысяч рублей сотруднику Ростехнадзора за ускоренный допуск объекта в эксплуатацию. За это юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении трёх должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора и местной жительницы, обвиняемых в систематическом получении взяток. Материалы были переданы в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
В начале декабря прокуратура Приморья завершила административное преследование одной из коммерческих организаций Владивостока, чей руководитель финансировал эту схему.
«Прокуратура возбудила в отношении юридического лица пять дел… По результатам их рассмотрения юридическому лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 5 млн рублей», — сообщалось в заявлении надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что в период с апреля 2023 по май 2024 года руководитель организации передал должностному лицу Ростехнадзора взятки на сумму 390 тысяч рублей. Взятки предназначались за проведение формальных осмотров электросетевого оборудования и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.