Новое землетрясение в Крыму — что известно

Подземный толчок в 03.38 мск зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители Севастополя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.
Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность — 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но «по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса».