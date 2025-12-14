Новое землетрясение в Крыму — что известно

Подземный толчок в 03.38 мск зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители Севастополя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.

Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.

Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали «легкое покачивание» или «сильный толчок», а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, «левый и правый берег города шатнуло, а центр нет».