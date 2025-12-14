В регионе, где пропали Усольцевы, более 2 недель не могут найти подростка

Напомним, что в Красноярском крае также безрезультатно продолжаются поиски Усольцевых. Семья из трех человек отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Партизанском районе. Из похода они не вернулись. Никто не знает местонахождения семьи или их останков. Масштабные поиски, которые велись с 28 сентября, ни к чему не привели. Найден лишь автомобиль, в котором приехали Усольцевы.