В регионе, где пропали Усольцевы, более 2 недель не могут найти подростка

Он пропал в Красноярске на Енисее, в районе Октябрьского моста, обследовано 50 км береговой линии.

Источник: КГКУ Спасатель

Спасатели продолжают поиски пропавшего 15-летнего подростка в Красноярске. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

По данным спасателей, подросток пропал в конце ноября. Предполагается, что это произошло в районе Октябрьского моста в Красноярске. Именно в этих местах сосредоточены поиски.

«В ходе поисков была обследована значительная территория: около 50 километров береговой линии реки Енисей и площадь в 200 квадратных метров с помощью эхолота», — отметили в службе спасения.

Однако поиски пока не привели к результатам.

Напомним, что в Красноярском крае также безрезультатно продолжаются поиски Усольцевых. Семья из трех человек отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Партизанском районе. Из похода они не вернулись. Никто не знает местонахождения семьи или их останков. Масштабные поиски, которые велись с 28 сентября, ни к чему не привели. Найден лишь автомобиль, в котором приехали Усольцевы.

Следователи предполагают, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Эта версия рассматривается в качестве приоритетной, но не исключены и другие, в том числе криминал.

Очевидцы, видевшие Усольцевых в последние часы перед их загадочным исчезновением, рассказали, что они делали и как себя вели, а также во что были одеты. Известно, что в день пропажи Усольцевых погода испортилась.

Ранее сообщалось о том, что Усольцевы могли стать жертвами преступления. СК не исключает версии с криминалом.