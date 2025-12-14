В Башкирии произошел крупный пожар в здании автосервиса

Сегодня, 14 декабря, утром в Учалах произошел крупный пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. По предоставленным данным, загорелось двухэтажное здание автосервиса.
По информации ведомства, пожар начался в шесть утра в автосервисе на улице Энергетиков. Огонь удалось потушить на площади 700 квадратных метров.
На месте случившегося пострадавших и погибших нет. Причины произошедшего выясняются.
