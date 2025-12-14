Ричмонд
Петербуженка отдала более 14 миллионов рублей мошенникам

В Санкт-Петербурге неизвестные лишили 61-летнюю женщину более 14 миллионов рублей под предлогом замены домофона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.

Источник: Freepik

«13 декабря в полицию Приморского района обратилась 61-летняя жительница одного из домов по Комендантскому проспекту с заявлением, что в период с 18 августа по 26 ноября ей неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые, под предлогом замены домофона, убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру», — передает ведомство.

Как следствие, женщина передала мошенникам 14 433 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

27 ноября жительница Москвы отдала мошенникам 28,5 миллионов рублей, согласившись заменить ключ от домофона. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее накопления находятся под угрозой, а от ее имени финансируется запрещенная деятельность. Собеседники посоветовали женщине «задекларировать» сбережения. Для этого ее попросили передать деньги курьеру.