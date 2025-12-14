Петербуженка отдала более 14 миллионов рублей мошенникам

«13 декабря в полицию Приморского района обратилась 61-летняя жительница одного из домов по Комендантскому проспекту с заявлением, что в период с 18 августа по 26 ноября ей неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые, под предлогом замены домофона, убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру», — передает ведомство.