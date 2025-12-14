В Воронеже силовики задержали «смотрящего» за Алексеевским рынком

Воронежские силовики нагрянули к местной азербайджанской диаспоре и задержали Нияза Заидова. Информацию об этом «КП-Воронеж» подтвердил собственный источник. В ряде СМИ его связывают с этническими криминальными структурами региона и называют «смотрящим» за местным скандально известным «Алексеевским рынком».
Официальных подтверждений о том, что мужчину доставили в отделение полиции и изъяли российский паспорт, на данный момент нет. В региональном ГУ МВД сказали, что информация уточняется. Сейчас дать комментарий полиция не может.
Напомним, Алексеевский рынок уже давно находится на контроле у силовиков. Так, в июле Силовики нагрянули в дом к воронежскому бизнесмену, совладельцу этой торговой точки, Юсифу Халилову.
Летом текущего года на рынке проверили свыше 450 человек. Из них 42 иностранца привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Еще 17-ти зарубежным гостям вручили повестки для постановки на воинский учет.