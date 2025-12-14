Маленькая девочка попала в реанимацию в Жезказгане: мать винит врачей и просит о помощи

Я, Кузьмина Альбина, мать несовершеннолетней двухлетней дочери. Обращаюсь в Министерство здравоохранения РК для того, чтобы моей дочери предоставили санавиацию с реаниматологами, перевезли в Астану, помогли моей дочери. Моя дочь шестые сутки находится в тяжелом состоянии в городе Жезказган, в многопрофильной больнице, в реанимации. Улучшений никаких нет… делают переливание крови. Дочь перестает уже самостоятельно… у нее нет сил бороться за жизнь. Пожалуйста, я прошу вас, помогите мне, заберите нас! Сделайте что-нибудь! Я прошу вас! Я не знаю больше, к кому обратиться. По вине и халатности врачей… они несвоевременно определили аппендицит, хотя я кричала, хотя я говорила симптомы. Я кричала о помощи! Я говорила и настаивала, чтобы сделали (операцию. — Прим. ред.) аппендицит, сделали узи", — говорит мать на видео, опубликованном 13 декабря 2025 года.