Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербурженка отдала мошенникам 14 млн рублей для замены домофона

Аферисты кем только не представлялись 61-летней женщине, и она верила им каждый раз.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Петербурга отдала мошенникам 14,4 миллиона рублей. Развод 61-летней женщины с Комендантского проспекта начался с банального и, казалось, безобидного предложения — скинуться на замену домофона. Вот только дальше аферисты совсем обнаглели и день за днем терроризировали петербурженку, представляясь сотрудниками различных организаций. В итоге женщина обналичила вышеуказанную сумму и отдала купюры незнакомцу-курьеру. Сейчас того и след простыл.

— 13 декабря женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, ее обрабатывали с 18 августа по 26 ноября — неизвестные неоднократно звонили ей на телефон и убедили обналичить свои средства. По факту происшествия возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция разыскивает и курьера, и самих мошенников. Участникам аферы грозит до 10 лет лишения свободы.