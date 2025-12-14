Петербурженка отдала мошенникам 14 млн рублей для замены домофона

— 13 декабря женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, ее обрабатывали с 18 августа по 26 ноября — неизвестные неоднократно звонили ей на телефон и убедили обналичить свои средства. По факту происшествия возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.