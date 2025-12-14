Воронежцев предупреждают о задержке четырех поездов

В воскресенье, 14 декабря, компания‑перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о существенных задержках четырёх поездов «Таврия», маршрут которых пролегает через Воронежскую область.
Причина опоздания не раскрывается.
Поезд № 92 «Москва —Севастополь» (отправлен 12 декабря) — задержка 30 минут.
Поезд № 196 «Симферополь — Москва» (отправлением 13 декабря) — задержка 5,5 часов.
Поезд № 092 «Севастополь — Москва» (отправлением 13 декабря) — задержка шесть часов.
Поезд № 075 «Симферополь — Омск» (отправлением 14 декабря) — задержка четыре часа.
Представитель перевозчика уточнил, что продолжительность задержек может корректироваться. При этом остальные поезда, которые ранее шли с отклонением от графика, уже прибыли в пункты назначения либо вернулись к расписанию.
Для получения актуальных сведений о времени прибытия поездов пассажиры могут обратиться на горячую линию: 8 800 775‑54‑53.