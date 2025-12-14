В результате тройного ДТП в Таганроге погиб водитель легковушки

По данным ведомства, 13 декабря в 15:12 в районе улицы Октябрьской, 44 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan столкнулся с двигающейся впереди в попутном направлении Lada Granta, за рулём которой находился 51-летний автомобилист. Из-за столкновения Lada отбросило на встречку, где в неё врезалась Lada Vesta, которой управлял 51-летний водитель.