В результате тройного ДТП в Таганроге погиб водитель легковушки

Ещё три человека пострадали.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

Массовое ДТП в Таганроге унесло жизнь одного человека, сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

По данным ведомства, 13 декабря в 15:12 в районе улицы Октябрьской, 44 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan столкнулся с двигающейся впереди в попутном направлении Lada Granta, за рулём которой находился 51-летний автомобилист. Из-за столкновения Lada отбросило на встречку, где в неё врезалась Lada Vesta, которой управлял 51-летний водитель.

В результате аварии водитель Lada Granta скончался на месте. Водители Volkswagen Tiguan и Lada Vesta, а также 21-летний пассажир последнего авто получили травмы, их доставили в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.