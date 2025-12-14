В Сочи загорелись складские помещения

«В 10:20 14 декабря 2025 года диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: МО город Сочи, Адлерский район, улица Чкалова. В 10:27 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание складских помещений на площади 130 квадратных метров», — говорится в сообщении.