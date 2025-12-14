Пьяного угонщика Land Rover задержали на Васильевском острове

Пьяного водителя на Land Rover Freelander задержали на Среднем проспекте Васильевского острова ночью 13 декабря. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем кроссовера находился 24-летний мужчина, у которого не оказалось прав. Он толком не смог пояснить, откуда у него машина. Чуть позже в полицию пожаловался местный житель, сообщивший, что не нашел свою ласточку на парковке. Цена иномарки — почти 1,7 миллиона рублей.