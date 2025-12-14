Пьяного угонщика Land Rover задержали на Васильевском острове

Пьяного водителя на Land Rover Freelander задержали на Среднем проспекте Васильевского острова ночью 13 декабря. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем кроссовера находился 24-летний мужчина, у которого не оказалось прав. Он толком не смог пояснить, откуда у него машина. Чуть позже в полицию пожаловался местный житель, сообщивший, что не нашел свою ласточку на парковке. Цена иномарки — почти 1,7 миллиона рублей.
— Водителя доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде и без прав. Автомобиль поместили на штрафстоянку.
Но, поскольку у кроссовера объявился владелец, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона автомобиля. А пока пьяного похитителя, вероятно, отправят под арест на срок от 10 до 15 суток.