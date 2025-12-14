Мать не увидела авто: на Урале Mazda сбила двух малышей на снегокате

В Краснотурьинске Mazda двух малышей, которых мама везла на снегокате. ДТП произошло вечером 12 декабря на нерегулируемом перекрестке.
36-летняя женщина переходила проезжую часть по линии перекрестка, толкая перед собой снегокат с двумя детьми 2-х лет и не увидела, что приближающийся автомобиль. 31-летний водитель Mazda наехал на снегокат.
— В результате происшествия несовершеннолетние получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель Mazda имеет 9-летний стаж вождения. За это время привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз. На момент аварии он был трезвым.
В отношении 36-летней матери двоих детей составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП проводится проверка.