Два трупа за день были обнаружены на улицах Нижнего Новгорода 13 декабря

На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили местные Telegram-каналы 13 декабря.
Тело было найдено рядом с домом № 3. По словам очевидцев, оно пролежало на улице более пяти часов до прибытия медиков, которые констатировали смерть. После осмотра тело некоторое время оставалось на месте происшествия, но официальных комментариев от правоохранительных органов или экстренных служб пока не поступало.
Это уже второй подобный инцидент в городе за последние сутки. Ранее на улице Родионова возле одного из подъездов было найдено тело другого неизвестного мужчины. Очевидцы предположили, что он мог погибнуть из-за падения на гололёде.
В администрации города пояснили, что выводы о причинах смерти можно делать только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Они также отметили, что тротуар на улице Родионова был обработан противогололёдными средствами днём и вечером 12 декабря.
Обстоятельства обоих случаев выясняются.