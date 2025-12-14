Два трупа за день были обнаружены на улицах Нижнего Новгорода 13 декабря

Тело было найдено рядом с домом № 3. По словам очевидцев, оно пролежало на улице более пяти часов до прибытия медиков, которые констатировали смерть. После осмотра тело некоторое время оставалось на месте происшествия, но официальных комментариев от правоохранительных органов или экстренных служб пока не поступало.