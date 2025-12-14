Омичке вынесли приговор из-за золотых слитков

Пресс-служба Центрального районного суда города Читы в минувший четверг, 11 декабря 2025 года, обнародовала вердикт в отношении уроженки Омска по обвинению в «Незаконном хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенных в крупном размере». Согласно сведениям инстанции, в данном случае речь идет об указанных действиях с несколькими золотыми слитками.