В Молдове суд приговорил нелюдя к 19 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней дочери: Выяснилось, что он ещё и бил своих детей

Согласно материалам дела, в 2019—2023 годах мужчина систематически бил своих несовершеннолетних детей. А в 2021-м он, войдя в комнату, заставил свою 13-летнюю дочь раздеться, после чего ее изнасиловал. Через два года это повторилось.