Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове суд приговорил нелюдя к 19 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней дочери: Выяснилось, что он ещё и бил своих детей

Подсудимый признался лишь в том, что бил детей, обвинения в изнасиловании он отверг.

Источник: Комсомольская правда

Суд приговорил жителю Унген к 19 годам тюрьмы за изнасилование дочери.

Согласно материалам дела, в 2019—2023 годах мужчина систематически бил своих несовершеннолетних детей. А в 2021-м он, войдя в комнату, заставил свою 13-летнюю дочь раздеться, после чего ее изнасиловал. Через два года это повторилось.

На допросе мужчина признался лишь в том, что бил детей, обвинения в изнасиловании он отверг.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».

Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).

Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».

По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).