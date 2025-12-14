В Молдове суд приговорил нелюдя к 19 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней дочери: Выяснилось, что он ещё и бил своих детей

Суд приговорил жителю Унген к 19 годам тюрьмы за изнасилование дочери.
Согласно материалам дела, в 2019—2023 годах мужчина систематически бил своих несовершеннолетних детей. А в 2021-м он, войдя в комнату, заставил свою 13-летнюю дочь раздеться, после чего ее изнасиловал. Через два года это повторилось.
На допросе мужчина признался лишь в том, что бил детей, обвинения в изнасиловании он отверг.
