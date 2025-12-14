Пять инцидентов с несовершеннолетними произошло в Новосибирске

Утром 13 декабря в Ленинском районе была задержана шестнадцатилетняя учащаяся колледжа, пытавшаяся вынести из магазина товары на сумму около пяти тысяч рублей. Задержанная объяснила свои действия техническим сбоем в работе кассы самообслуживания, якобы не списавшей средства с её банковской карты. Однако представители торговой точки утверждают, что это не первый случай подобного поведения со стороны студентки. В итоге девушка была передана сотрудникам правоохранительных органов.