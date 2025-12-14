Пять инцидентов с несовершеннолетними произошло в Новосибирске

За последние сутки в Новосибирске зафиксировано пять инцидентов с участием несовершеннолетних, о чем сообщила группа безопасности «Гвардия». Подростки были замечены в попытках краж, самовольном уходе из медицинского учреждения и нарушении общественного порядка.
Утром 13 декабря в Ленинском районе была задержана шестнадцатилетняя учащаяся колледжа, пытавшаяся вынести из магазина товары на сумму около пяти тысяч рублей. Задержанная объяснила свои действия техническим сбоем в работе кассы самообслуживания, якобы не списавшей средства с её банковской карты. Однако представители торговой точки утверждают, что это не первый случай подобного поведения со стороны студентки. В итоге девушка была передана сотрудникам правоохранительных органов.
Днём в детской больнице, расположенной в Дзержинском районе, был зафиксирован факт кратковременного исчезновения маленького пациента. Несмотря на сигнал тревоги, ребенок вскоре вернулся в свою палату, и дальнейших действий в отношении него предпринято не было.
Вечером того же дня в одном из супермаркетов Центрального района был задержан семнадцатилетний подросток, совершивший кражу товаров на сумму около тысячи рублей. Установлено, что накануне он также совершил хищение на сумму шестьсот рублей. По данному факту юноша был передан полиции.
Ещё два случая связаны с нарушением общественного порядка. В одном из кафе на Вокзальной магистрали группа подростков вела себя вызывающе, но, после предупреждения о вызове охраны, покинула заведение. Аналогичная ситуация произошла и в бильярдной на проспекте Маркса, где группа шестнадцатилетних парней мешала посетителям, и также поспешила уйти после предупреждения о прибытии охранников.