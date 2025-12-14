Ричмонд
Более 5 миллионов рублей отдали жители Башкирии мошенникам за сутки

Как рассказали в пресс-службе МВД республики, 21-летняя студентка из Уфы отдала мошенникам более 1,5 миллионов рублей.

Источник: Башинформ

Злоумышленники под предлогом предотвращения мошеннических операций и сохранения денежных средств рекомендовали перевести денежные средства на новый банковский счет.

75-летняя пенсионерка из г. Салавата отдала мошенникам 997 тысяч рублей. Звонившие представились лжесотрудниками ФСБ и Центробанка и сообщили, что от имени заявительницы неизвестные производят переводы в недружественные страны. Для предотвращения мошеннических операций «специалисты» убедили женщину перевести имеющиеся сбережения на «безопасный счет».

В отдел МВД России по городу Салавату обратился 85-летний житель города Магнитогорска. Злоумышленники представились сотрудниками интернет-провайдера и налоговой службы. Пенсионер передал мошенникам 374 тысячи рублей.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: будьте бдительны. В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные.