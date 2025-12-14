Более 5 миллионов рублей отдали жители Башкирии мошенникам за сутки

МВД по Республике Башкортостан напоминает: будьте бдительны. В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные.