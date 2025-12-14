Сотрудники ГАИ нашли убитую косулю в проверяемом авто в Кобринском районе

В Кобринском районе сотрудники ГАИ во время проверки автомобиля нашли убитую косулю, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль «УАЗ». За рулем был 56-летний местный житель. В багажнике была обнаружена туша косули. Оказалось, что ее перевозили без необходимых на то документов. Более того, мужчина не смог подтвердить законность добычи животного.
После этого водителя и его груз передали сотрудникам Следственного комитета и Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Теперь мужчине придется ответить перед законом за незаконные перемещение, транспортировку или разделку диких животных. Уточняется, что причиненный ущерб — свыше 5 тысяч белорусских рублей.
