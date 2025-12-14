Сотрудники ГАИ нашли убитую косулю в проверяемом авто в Кобринском районе

После этого водителя и его груз передали сотрудникам Следственного комитета и Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Теперь мужчине придется ответить перед законом за незаконные перемещение, транспортировку или разделку диких животных. Уточняется, что причиненный ущерб — свыше 5 тысяч белорусских рублей.