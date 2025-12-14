В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

«В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки дрона на частный дом женщина получила баротравму. В Волоконовском округе вблизи села Грушевка при атаке дрона на автомобиль женщина получила слепые осколочные ранения головы, плеча и бедра», — говорится в сообщении.