В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

БЕЛГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали два округа Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки дрона на частный дом женщина получила баротравму. В Волоконовском округе вблизи села Грушевка при атаке дрона на автомобиль женщина получила слепые осколочные ранения головы, плеча и бедра», — говорится в сообщении.

В селе Нечаевка бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. В доме повреждены кровля, остекление, а также забор.

Женщину, получившую ранение в селе Грушевка, доставили в Волоконовскую ЦРБ. Ее автомобиль поврежден.