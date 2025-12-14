Стрельбу в Сиднее объявили терактом

«В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером в 21:36 (13:36 мск — прим. ТАСС) я объявил это террористическим актом», — указал он.
Комиссар отметил, что, по предварительным данным, на пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек.
«В результате стрельбы не менее 12 человек погибли, еще 29, включая 2 полицейских, пострадали. Мы проведем полное расследование, и этот ужасный поступок не останется безнаказанным», — указал Лэньон.
Он также сообщил, что следователи пока не могут предоставить информацию о наличии третьего нападавшего.
«Я не могу подтвердить наличие третьего преступника, но хочу убедиться, что все обстоятельства дела тщательно изучены», — подчеркнул комиссар.
Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Полиция сообщила, что один из нападавших был застрелен при попытке задержания, второй получил ранение и госпитализирован в критическом состоянии. Также поступала информация об аресте третьего участника атаки.