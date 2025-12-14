Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельбу в Сиднее объявили терактом

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Нападение на людей на пляже Бондай в Сиднее является терактом. Об этом сообщил комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

Источник: Reuters

«В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером в 21:36 (13:36 мск — прим. ТАСС) я объявил это террористическим актом», — указал он.

Комиссар отметил, что, по предварительным данным, на пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек.

«В результате стрельбы не менее 12 человек погибли, еще 29, включая 2 полицейских, пострадали. Мы проведем полное расследование, и этот ужасный поступок не останется безнаказанным», — указал Лэньон.

Он также сообщил, что следователи пока не могут предоставить информацию о наличии третьего нападавшего.

«Я не могу подтвердить наличие третьего преступника, но хочу убедиться, что все обстоятельства дела тщательно изучены», — подчеркнул комиссар.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Полиция сообщила, что один из нападавших был застрелен при попытке задержания, второй получил ранение и госпитализирован в критическом состоянии. Также поступала информация об аресте третьего участника атаки.