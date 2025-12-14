Думали, что пропал, а его убили: Недельные поиски 56-летнего рабочего в Петербурге завершились трагедией

Неизвестный убил 56-летнего мужчину, который неделю числился пропавшим без вести в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Северной столице, тело нашли рядом с домом на Мебельной улице — на нем обнаружили ножевое ранение в груди. По факту убийства возбудили уголовное дело. Нападавшего ищут.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по делу назначили необходимые судмедэкспертизы, — сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.
По данным источника «КП-Петербург», убитым значится рабочий по имени Сергей Л. Его ориентировка на момент публикации новости висит в группах поискового отряда «ЛизаАлерт». Там сообщалось, что 56-летний мужчина пропал 8 декабря. Он вышел из дома в черной куртке, темно-синих джинсах и черных ботинках. Полный тезка Сергея числится на сайтах, посвященных заказу рабочей силы. О себе он пишет следующее: маркетолог по профессии, коммуникабелен и пунктуален, может трудится как водителем, так и сборщиком мебели и разнорабочим.