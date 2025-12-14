Под Волгоградом мощный ветер сорвал крыши с детского сада и домов

Камышинский район Волгоградской области пережил мощный удар стихии. В минувшую субботу на регион обрушился настоящий шторм с порывами ветра до 28 м/с. Разгул непогоды серьезно нарушил привычную жизнь многих населенных пунктов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию муниципалитета.
Самый большой урон стихия нанесла электроснабжению. Во многих селах пропал свет, а следом за ним, где насосы работали от электричества, остановилась и подача воды. Например, в Воднобуерачном ветер сорвал часть крыши детского сада. В Антиповке пострадал конек на крыше одного дома и полностью лишилась кровли другая постройка. Жители Саломатино столкнулись с повреждениями заборов и крыш в частном секторе. В Дубовке же ураган оборвал провода.
Сейчас, где это необходимо, власти организовали подвоз воды для населения. Над восстановлением подачи электричества активно трудятся бригады Камышинских межрайонных электрических сетей ОАО «Волгоградоблэлектро» и Петроввальского РЭС ПО «Камышинские электрические сети» волгоградского филиала «Россети Юг».
Глава района Елена Береговая лично контролирует ситуацию, постоянно связываясь с руководителями поселений. Предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрее устранить последствия разгула стихии, оценить ущерб и начать ремонтные работы. Если вы столкнулись с нарушениями электроснабжения или заметили повреждения энергообъектов, звоните в контакт-центр компании по телефону 8−800−220−0−220 (бесплатно, круглосуточно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств.