Под Волгоградом мощный ветер сорвал крыши с детского сада и домов

Самый большой урон стихия нанесла электроснабжению. Во многих селах пропал свет, а следом за ним, где насосы работали от электричества, остановилась и подача воды. Например, в Воднобуерачном ветер сорвал часть крыши детского сада. В Антиповке пострадал конек на крыше одного дома и полностью лишилась кровли другая постройка. Жители Саломатино столкнулись с повреждениями заборов и крыш в частном секторе. В Дубовке же ураган оборвал провода.