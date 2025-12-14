Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС подтвердило гибель одного из ключевых командиров движения

БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. Один из ключевых командиров движения ХАМАС Раед Саад убит израильской армией, заявил глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в воскресенье.

Источник: AP 2024

Армия Израиля в воскресенье заявила о ликвидации высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раеда Саада, который занимался восстановлением военного потенциала группировки.

«Более 70 тысяч сыновей нашего народа погибли, и последним из них стал самоотверженный командир Раед Саад», — цитирует аль-Хайя телеканал Аль-Акса.

Саад, считавшийся вторым номером в нынешней военной иерархии ХАМАС, был одним из последних ветеранов группировки, который занимал множество руководящих позиций.

Ранее канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что ЦАХАЛ получила приказ ликвидировать Саада в ответ на взрыв, который радикалы устроили в пределах зоны, находящейся под контролем Израиля. В результате взрыва двое военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше