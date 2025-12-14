Ричмонд
Омский байкер Викинг умер в Таиланде в больнице после аварии

В Юго-Восточной Азии Максим Матюшин не отдыхал, а уже долгое время жил.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Омска, байкер Максим Викинг (Матюшин) скончался в реанимации в Таиланде. Сообщил об этом паблик «= МотО ОмсК =» во «ВКонтакте».

Ранее мотоциклист попал в аварию в названной стране, его спасали в реанимации. Омские собратья по мотоувлечению собирали деньги на его лечение.

Матюшину было 54 года, последние годы в Таиланде он и жил, а кроме того, путешествовал и по другим странах Юго-Восточной Азии. Ранее он становился лауреатом пробега «Русская верста», который учрежден мотоклубом «Ночные волки». В 2015 году же он проехал пять тысяч километров по территории Заполярья.

Известно, что в реанимацию байкер попал 1 декабря. В первые несколько дней он лежал в коме, затем его состояние немного улучшилось, но в итоге, увы, он все же умер.

