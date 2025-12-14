Сиднейский кошмар: пара из Сочи чудом избежала трагедии

Массовая стрельба, произошедшая 14 декабря в районе знаменитого пляжа Бонди в Сиднее, обернулась чудовищной трагедией: по меньшей мере 10 человек погибли, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Среди тех, кому чудом удалось избежать смертельной опасности, оказалась пара из Сочи.
Как сообщают СМИ, российские туристы покинули пляж всего за 15 минут до того, как неизвестные открыли огонь. Жизни им спасло своевременное решение отправиться в аэропорт.
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами штата Новый Южный Уэльс. По их последним данным, информация о погибших или пострадавших гражданах России в результате этого нападения отсутствует.
«Мы находимся на связи с полицией штата. В настоящее время они не располагают данными о том, что среди погибших во время стрельбы в Сиднее есть граждане России», — цитирует ТАСС сообщение Генконсульства.
Напомним, теракт произошел во время начала отмечания еврейского праздника — Хануки. По информации местных властей, одного из нападавших ликвидировали на месте происшествия. Еще один злоумышленник получил ранения и был задержан.