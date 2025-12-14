Водитель, сбивший студенток на ул. Горького в Калининграде, сбежал из страны

Полиция установила личность водителя «Фольксвагена», который вечером в пятницу, 12 декабря, сбил трех девушек на улице Горького в Калининграде. Им оказался 38-летний житель иностранного государства, который находился на территории Калининградской области на законных основаниях.
— Мужчина после совершения ДТП незамедлительно покинул территорию Российской Федерации. Подозреваемый объявлен в Федеральный розыск. Ориентировки направлены во взаимодействующие ведомства, — сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Также установлен и привлечен к ответственности житель Калининграда, сдавший в аренду подозреваемому автомобиль, на котором тот незаконно работал таксистом. На следующий день после ДТП на территории области УМВД совместно с УФСБ провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность такси. Выявлены 11 человек. Все они помещены в Центр временного содержания для последующего выдворения из страны с запретом на въезд в течение 5 лет.